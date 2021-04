Majoritatea parlamentară PSRM-Șor a votat astăzi crearea unei comisii parlamentare speciale pentru elaborarea proiectelor de legi privind reforma constituțională

18:45

Începând cu ziua de luni, 19 aprilie în instituțiile de învățământ din raionul Orhei, va fi reluat procesul de învățământ cu prezența fizică a elevilor. Decizia a fost luată de Comisia pentru Situații Excepționale a Raionului Orhei. În instituțiile de învățământ în care se va înregistra cel puțin un caz de infectare cu COVID-19, clasele/grupele ...The post De luni în raionul Orhei se va relua procesul de învățământ cu prezența fizică a elevilor first appeared on Radio Orhei.