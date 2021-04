Rusia anunță că a încheiat manevrele militare din Crimeea

20:50

După ce Curtea Constituțională a constatat existența circumstanțelor care să justifice dizolvarea Legislativului, Platforma DA a anuntat ca este pregătită pentru alegeri parlamentare anticipate, a declarat deputatul acestei formaţiuni Chiril Moţpan. El spune ca alesii poporului sunt in aşteptarea deciziei Curţii Constituţionale referitoare la sesizările privind controlul constituţionalităţii Hotărârii Guvernului cu privire la propunerea declarării stării de urgenţă şi a Hotărârii Parlamentului privind declararea stării de urgenţă din 31 martie. Europa Liberă: Va fi sau nu dizolvat actualul legislativ? Și dacă da, când credeți că vor urma alegerile parlamentare anticipate?Chiril Moțpan: „Cu siguranță că vor avea loc aceste alegeri, mai departe nu poate fi tergiversat procesul, este conștientizat și de ceilalți colegi de parlament. Chiar înainte de a veni la Dvs. am făcut un schimb de opinii cu câțiva de la socialiști, cu cei de la PD. Toată lumea este, în principiu, dispusă deja să se așeze și să decidă ziua alegerilor. E situația când nu mai ai când să întinzi lucrurile astea la nesfârșit. Oricât ai trage mâța de coadă, nu reușești decât s mergi la aceste alegeri, pentru că este o decizie la nivel local și susținută și la nivel internațional, ceea ce este bine pentru R.Moldova. Și asta trebuie s-o facem din considerentul că actualul parlament are nevoie de o asanare totală, pentru că este, în proporție de 50-60%, nociv pentru interesele cetățenilor și ale țării.” Europa Liberă: Cetățenii, atunci când este solicitat să se exprime despre activitatea legislativului, despre mandatul pe care și-l exercită aleșii poporului, spun că au o totală dezamăgire în activitatea legislativului și-i pun cam în aceeași oală pe toți deputații.Chiril Moțpan: „Pentru că așa este deprins cetățeanul nostru, să generalizeze. Să știți că faptul că există un grup nu prea numeros de deputați corecți, veniți în parlament să promoveze interesele cetățenilor și ale țării, nu salvează situația când ai o majoritate nocivă, obscură, o majoritate vicioasă, care adoptă legi, promovează niște interese. Ei surclasează orice muncă a celor din Platforma DA, în cazul acesta. Noi am avut un comportament, sper că va fi apreciat și de cetățeni, corect, profesionist în abordările pe care le-am avut în parlament, dar sigur că cetățeanul va generaliza. Faptul că noi promovăm niște proiecte sociale bune și nu sunt votate decât cele politice de către oponenții noștri, trebuie totuși să facem diferența. Eu nu cred că atunci când spui că parlamentul e ticăloșit, intră acolo și Moțpan, și Maria Ciobanu, și toți ceilalți colegi ai mei. La sigur că diferența trebuie făcută! Eu sper că curățarea se va produce, vara este un timp tocmai potrivit.”Europa Liberă: Dar când, totuși, credeți că ar fi data potrivită pentru a se organiza aceste alegeri?Chiril Moțpan: „Așa cum se discută între noi, pe acolo, totuși sfârșitul lui august, mai degrabă, ar fi mai potrivit. Nici nu intri în toamnă, când se adună prea multe treburi pe capul cetățeanului. Ești în plină vară, acasă, nu prea ai unde să te duci la odihnă, dacă va continua și starea de pandemie în alte țări decât R. Moldova. Apropo, este adevărat că R. Moldova se confruntă cu mai multe crize acuma și prima este criza pandemică. Avem multe scăpări, guvernul a gafat la nesfârșit în gestionarea acestui proces. Criza pandemică ne-a arătat sub cel mai prost aspect în gestionarea acestei crize în țară și în lume. Și mai este și criza economică, care reiese din cea pandemică, pentru că totul se stopează, nu mai activează instituțiile statului. Dar nu mai puțin importantă e criza de imagine. Ele au reieșit una din alta, criza pandemică, economică și cea de imagine, care ne arată proști cam în toată lumea: ăștia nu pot, nu vor sau nici nu pot, nici nu vor să meargă înainte. Iar ceea ce se întâmplă în parlament doar toarnă apă la dezvoltarea acestei imagini proaste în lume. Și pe mine mă doare, mie îmi repugnă această atitudine a unor colegi din parlament.”Europa Liberă: Ca să fie depășită această criză pandemică, s-a recurs și la instituirea stării de urgență, cât de justificată a fost acea hotărâre a parlamentului? Acum sunt două sesizări la CC, urmează să aflăm și ce decide Înalta Curte.Chiril Moțpan: „Pentru noi a fost clar din start. Prima dată când a fost instituită această stare am votat împotrivă, eu am avut și un discurs în parlament, în care încercam să solicit o săptămână, o lună, două luni, dar cu niște restricții severe care chiar ar ajuta la stoparea pandemiei, dar nu cum se întâmplă acum. Am venit cu troleibuzul la emisiunea Dvs. Am văzut că troleibuzul e încărcat. Bine, lumea poartă măști, că de-acum s-au deprins cu asta și chiar mai folosește și dezinfectant, dar este multă lume în transportul public, pe stradă, prin magazine, probabil. Declararea stării de urgență a fost declarată și de dl Ciocoi ca o mișcare populistă, chiar zilele acestea undeva l-am ascultat, și asta mă bucură, că încearcă să se distanțeze de la gândirea generală a socialiștilor, a lui Dodon, în special. Pentru că el tulbură peste tot apele, haideți să nu ne ascundem după deget.”Europa Liberă: Dar de ce credeți că el ar fi cel mai interesat să nu se limpezească apele și spiritele? Chiril Moțpan: „Este genul de om care s-a deprins care s-a deprins el să dirijeze procesul, „marele șahmatist”! Când e vorba de soarta țării, nu trebuie să fii șahmatist, aici trebuie să fii medic, economist, jurist, politician, trebuie să fii om, fiu al propriei țări. Iar Dodon mereu încearcă să se promoveze, prin diferite aiureli pe care le debitează, prin interesul lui personal de a fi el mereu în prima linie. Ca și când ar fi el acela care dirijează lucrurile, el face ordinea de zi!”Europa Liberă: Adică el nu s-a împăcat cu gândul că a pierdut putere?Chiril Moțpan: „Nu, categoric nu! Șansele socialiștilor sunt mai mici avându-l pe Dodon în formula în care îl au, dar îi privește.”Europa Liberă: S-a mai spus că doar vaccinarea în masă a populației ar putea să ajute ca să fie mai ușor trecută această stare critică din sănătate.Chiril Moțpan: „Absolut de acord. Acum că toate lucrurile acestea ar fi fost gândite de fostul guvern Chicu, acum un an și ceva, ar fi fost fost gândite în perspectivă, ar fi fost luate măsurile – da, neplăcute pentru cetățeni, dar severe – măsuri care ar fi stopat, pe deoparte, pandemia, ar fi dus la vaccinarea cetățeanului, într-un fel insistent ar fi trebuit făcut procesul acesta. Întotdeauna, moldoveanul este cel mai deștept dintre ființele de pe pământ, asta noi știm, dar cu argumentare, cu mediatizare în spațiul public, s-ar fi ajuns. Vreau să recunosc că încă la ședința Consiliului Suprem de Securitate, care a fost, pare-mi-se, pe 13 martie.” Europa Liberă: La început de martie, da.Chiril Moțpan: „Am făcut aceste propuneri, am insistat să organizez niște activități, inclusiv ale poliției și m-am bucurat că într-o zi-două ele au fost implementate. Toate vin din experiența vieții. De aceea contează foarte mult să avem discuții, comunicare la toate nivelurile și instituțional în primul rând. Prin această comunicare, indiferent de pozițiile noastre politice, ideologice, în raport cu cetățeanul, cu interesele țării, toți trebuie să fie uniți. Nu mă deranjează deloc dacă vine un socialist și-și dă o opinie sau vine nu știu care acolo și-și spune părerea în sprijinul îmbunătățirii situației din R. Moldova. Aici trebuie să acceptăm. Nu putem accepta promovarea unor interese personale, obscure, în detrimentul R. Moldova.” Europa Liberă: Dar la anumite etape, în spațiul public, se zicea că Platforma DA face jocul de care este interesat PAS și președinția, iar în anumite cazuri, zicea că din contra, faceți jocul socialiștilor și a lui Igor Dodon, atunci când ați insistat că trebuie să fie învestit guvernul. Până la urmă, care e realitatea?Chiril Moțpan: „Până la urmă, o să se înțeleagă foarte bine că Platforma DA este o entitate politică care are propria agendă, nu face jocul niciunei părți, nici a alteia. Sigur că noi suntem plasați distinct pe segmentul de dreapta și evident că susținem anumite acțiuni ale președinției sau propuse de PAS, dacă ele sunt în beneficiul cetățenilor și dacă nu afectează cumva procesul democratic, asta nu știu dacă s-a mai întâmplat până acum, dar noi am fost într-o relație bună cu cei de la PAS. În același timp, atunci când au fost promovate niște proiecte sociale de către socialiști, cum poți să nu le sprijini, să nu le votezi, dacă vin în sprijinul celor mai sărace, celor mai vulnerabile pături sociale? Nu-mi pot închipui cum e să votezi un proiect numai din simplul motiv că nu-l ai la suflet pe socialist sau pe „șoricel” acela, că nu poți să obligi pe cine să voteze sau nu un proiect. Eu personal și colegii mei am propus mai multe proiecte chemate să sprijine cetățenii, fie pensionarii, fie medicii. De cât timp de-acuma colegul meu Liviu Vovc luptă să promoveze un proiect în sprijinul medicilor. Eu, împreună cu câțiva colegi, am câteva proiecte în sprijinul veteranilor. Și sigur că în cazurile acestea noi discutăm și cu ceilalți parlamentari. Alaltăieri am propus un proiect de lege în parlament în sprijinul a 87 de veterani de război cu dizabilități severe. Am făcut o analiză minuțioasă a ceea ce se întâmplă în mediul veteranilor, sunt 1024 de veterani cu diferite dizabilități.” Europa Liberă: Deci vă referiți la participanții la conflictul armat de la Nistru? Chiril Moțpan: „Da, scurt. Astăzi veteranii de la Nistru au o mie de lei, cei cu dizabilități severe. Dar de ce zic anume aceștia? Pentru că în ultima săptămână am avut cinci întâlniri și discuții cu câțiva veterani extrem de bolnavi, pentru care statul alocă o mie de lei, pentru că ei sunt cu dizabilități severe, unul e cu cangrenă la picioare, diabet avansat, doi au avut operații la inimă - acestora să li se plătească o mie de lei în plus! Da, pot să-i supăr pe cei care au dizabilități mai puțin severe sau medii, dar este insuportabil, mai întâi, pentru cei cu dizabilități severe, pentru că ei chiar nu au cu ce să se trateze. Asta reieșind din proiectul pe care l-au propus socialiștii, cu energia electrică. Haide, bre, 532 de milioane de dolari vor ei să găsească pentru un proiect populist, în definitiv. Deși, sigur că o mare parte a populației ar trebui să fie susținută, să beneficieze de acest proiect. Dar nu și hoțomanii de la guvernare! Și atunci când pui pe balanță interesele unor bandiți, care găsesc, iată, 532 de milioane, (colegii mei din parlament, nu chiar bandiți toți), și vreun milion care ar trebui pentru veteranii cu dizabilități severe, un milion de lei pe an, absolut este incomparabil și trebuie să fie votat. Dacă nu vor vota, să le fie rușine!”Europa Liberă: Cât de pregătiți sunteți pentru scrutinul parlamentar anticipat? De ce vă pun această întrebare, până nu demult, majoritatea sondajelor ziceau că Platforma Da are puține șanse să acceadă în următorul legislativ, dar, iată că sondajul de ieri, care a fost dar publicității de IRI, Platforma DA are șanse să acceadă în următorul parlament. Dvs. cum veți merge în acest scrutin parlamentar anticipat? Chiril Moțpan: „Este evident că, până la urmă, aprecierea o vor da cetățenii, dar cu siguranță că vom merge la aceste alegeri, avem capacitatea de a ne mobiliza, așa cum am făcut-o de multe ori. Amintiți-vă numai de colectarea celor 405 mii de semnături pentru alegerea președintelui de către popor în 2016. În trei luni de zile – 405 mii de semnături am acumulat. Platforma DA cu siguranță va ajunge în viitorul parlament, vedeți că se schimbă și atitudinea cetățenilor care încep să înțeleagă că sunt un grup de oameni care muncesc, nu putem să-i punem pe toți în aceeași oală. Se schimbă și atitudinea partenerilor de dreapta. Ei ar trebui să înțeleagă, dar am impresia că ei, totuși, își dau seama că în viitorul parlament nu vor avea cu cine face o coaliție.” Europa Liberă: Dar intenția Dvs. este ca Platforma DA să meargă să meargă de una singură, să accepte formarea unui bloc electoral, cum e mai bine?Chiril Moțpan: „Platforma DA are câteva scenarii. Mai întâi, trebuie să pornim de la faptul că cel puțin în câteva rânduri colegii de la PAS au spus că ei ar prefera să meargă de sinestătător. OK. Atunci nouă ce ne rămâne? Putem merge desinestătător, separat, să ne verificăm și forțele noastre. Pe de altă parte, ar fi bine să-i putem coopta pe Platforma DA alte personalități importante de pe segmentul de dreapta, care ar aduce o plusvaloare acestei platforme.”Europa Liberă: Pe segmentul de dreapta mai sunt unioniști. Chiril Moțpan: „Da. De ce nu? Desigur! În primul rând cu ei. Printre noi, în cadrul fracțiunii parlamentare este dl Reniță, care a demonstrat cu prisosință că este un adevărat patriot, că nimic nu-i este din ceea ce avem noi ca priorități și nici nu se opune inițiativelor noastre, le susține permanent. Eu cred că și dl Reniță, dar și dl. Țîcu, dacă ar accepta să vină pe o platformă, am putea să discutăm. Ca și cu altă lume care nu s-a promis, care nu și-a făcut PR din tot felul de bazaconii.” Europa Liberă: Eu am să-l citez pe fostul președinte al CC, Alexandru Tănase, care spunea că „pe moment, s-ar părea că toți triumfă că parlamentul va fi dizolvat și nimeni nu se gândește ce va fi în viitor”. Adică, cât de mult vă pune pe gânduri ce forțe vor accede în următorul parlament și ce s-ar întâmpla dacă cei de pe centru-dreapta nu vor putea să facă o majoritate capabilă să învestească un guvern? Chiril Moțpan: „Noi am declarat, și nu o singură dată – și aș vrea să se accepte, dacă e posibil, că cei din Platforma DA își onorează peomisiunile. Nu noi suntem cei care am demarat acest proces al realegerilor. Chiar dacă am zis că susținem alegerile anticipate, având în vedere aceleași obiective pe care le urmărește și dna președinte, să curățăm parlamentul, să aducem o clasă politică nouă. Dar despre asta se vorbește de 30 de ani și tot în această baltă stăm. Acuma, consecințele unui parlament mai prost ca acesta, că e posibil și așa ceva, trebuie să și le asume aceia care au ieșit cu inițiativa aceasta, în niște condiții precare.”Europa Liberă: Dar dacă va fi o componență mult mai bună, și le asumă?Chiril Moțpan: „Să și le asume și noi o să aplaudăm. Dar credeți-mă că e departe de a ajunge ca în aceste alegeri să avem un parlament tare diferit de actualul. Și asta spun analizele profesioniste.” Europa Liberă: Da, dar vedeți că analizele de azi și analizele de mâine nu pot să fie exact cele de poimâne.Chiril Moțpan: „Exact. Ajungem la alegeri, haideți să facem un exercițiu, să improvizăm un pic. N-o să mai repet că noi am zis că avem nevoie de un guvern, ca eu la alegerile acestea să nu merg cu ministrul apărării de la socialiști și nici cu cel de la interne, și nici cu mulți-mulți alții, care au împânzit toate instituțiile de stat, care vor contribui la promovarea sau la falsificarea unor buletine, probabil, a celor de la guvernarea de astăzi. Lucrul acesta este clar pentru fiecare. Noi ne-am dori foarte mult să vină o altă guvernare. Eu aș fi votat și prima și a doua oară și i-am spus și lui Igor Grosu: Fă tot posibilul ca acest guvern să fie votat, veniți cu echipa voastră și schimbăm un pic lucrurile prin țară. Bine, o să ajungem la alegeri, cetățeanul, cum ziceam, o să facă alegerea, dar pericolul că va fi o clasă politică mai proastă (sau la fel de proastă) nu dispare, din păcate. Și asta din simplul motriv că noi, cei din Platforma DA venim în fața cetățeanului cu sufletul deschis. Ăștia de la Șor, de la socialiști, de la celelalte partide, cu milionari în frunte, vor veni cu milioane de lei, vor corupe la greu, vor împărți în stânga și în dreapta tot felul de pungi, care e posibil să schimbe balanța alegerii cetățeanului. Așa e mentalitatea. Și dumneata, în discuțiile pe care le-ai avut zilnic în teritoriu, tot auzi: măi, ăștia promit ceva, spun că o să fie frumos și bine, da acela o venit și mi-o dat! Dacă am putea să excludem această abordare a socialiștilor, a Partidului Șor și a celor de la Partidul Nostru, PD...Europa Liberă: Dar pomenile astea electorale pot fi pedepsite în baza normei legale? Chiril Moțpan: „Da Dvs. vedeți cine face azi legile în țară? Le face această coaliție înjghebată într-o noapte. Ei au promovat deja un set de legi strigător la cer de proaste, în detrimentul țării, al adevărului, al democrației. Și posibil că vor mai face acest lucru. Eu sunt convins că dacă am fi avut o altă abordare vizavi de un guvern pro-european, pro-reformator. Nu al platformei. Nu v-a plăcut. Bine, noi am venit cu inițiativa. Măcar am avut inițiativă.”Europa Liberă: Dle Moțpan, în câteva luni, un guvern, poate să fie el oricum ar fi, că multe nu poate face.Chiril Moțpan: „Un guvern pentru cel puțin o jumătate de an.”Europa Liberă: Oricum. Chiril Moțpan: „Nu e corectă abordarea Dvs. Câteva luni ar fi însemnat șase luni sănătoase. În șase luni, faci niște remanieri la nivel instituțional, excluzi implicarea diferitor șefuleți... Uitați-vă, la Nisporeni, în special în alegerile repetate pe circumscripții, au fost lăsați în funcții aceiași indivizi care au viciat procesul în 2024, în februarie, totb ei au rămas în comisiile electorale, în instituțiile de stat și au folosit la greu resursele administrative. Inclusiv factorul uman: nu votați așa cum spun eu, fiind șef, zburați din serviciu! Cei de la Nisporeni, v-o spun în cunoștință de cauză, și cunoașteți și Dvs., că suntem de acolo, categoric trebuiau schimbați la tot nivelul! Și asta era pe timpul guvernului Blocului ACUM. A fost și asta o atitudine – noi nu suntem ca ei! Sigur că nu suntem ca ei, dar asta nu înseamnă că trebuie să lași răul să prindă rădăcini sau, dacă a prins rădăcini, să-l coolești, nu să-l tai.”Europa Liberă: Și totuși alegerile trebuie să fie organizate într-o manieră liberă, să nu fie viciate, aibă dreptul fiecare cetățean să-și exprime opțiunea.Chiril Moțpan: „Așa vrem și noi, dar spuneți-mi în ce măsură este posibil lucrul acesta. Alegerile locale din 2019 au demonstrat că atunci când ai la guvernare un guvern democrat, care chiar ține la principiile democratice, ele se pot desfășura în condiții normale. Spre deosebire de cele din 24 februarie, care au fost viciate, în mare parte, au fost corupți alegătorii, același lucru se va întâmpla și acuma. Toate instituțiile statului vor lucra la greu pentru socialiști, inclusiv pentru Partidul Șor, acolo unde au ei.” Europa Liberă: Dar mai sunt observatori, mai sunt cei care monitorizează buna desfășurare a alegerilor.Chiril Moțpan: „Observatorii stau la secția de votare. Dar când trec vreo două sute de mașinele de-a lui Șor, Merișor, prin fiecare localitate și încep a arunca peste gard tot felul de pungi, credeți că chiar defel n-o să fie influențat electoratul? Apropo, de ce există acest gen de activitate, Merișor, ăștia cu intenția clară de corupere a cetățeanului?”Europa Liberă: Statul trebuie s-o spună.Chiril Moțpan: „Dar cine poate s-o facă? Ministerul de Interne? Voicu o să se opună?!”Europa Liberă: Pentru diasporă vor fi îmbunătățite condițiile sau, din contră, pot fi și ele afectate?Chiril Moțpan: „Împreună, o să ajungem la ideea că era necesară totuși o schimbare, un guvern pro-reformator, care....”Europa Liberă: Vorbim reieșind din actualele realități.Chiril Moțpan: „Noi avem un parlament. Colegul nostru, am elaborat și a semnat mai multă lume un proiect de lege, votul electronic, de exemplu. Categoric nu se vrea să se discute la tema aceasta. Noi am cerut și vom cere în continuare să se deschidă mai multe secții în străinătate, să aibă acces cetățenii la vot, să poată să-și exprime opțiunea politică. Credeți că va f tot atât de simplu ca la alegerile prezidențiale? Nu cred. Actuala majoritate parlamentară va încerca să îngreuieze la maximum acest proces. Ei au înțeles că în diaspora nu au șanse deloc și un număr extrem de mare de participanți va aduce câștig de cauză dreptei. Nu știu dacă are vreo șansă reală să câștige doar PAS în această competiție. Cu siguranță că nu. Și atunci și PAS, și dna președinte trebuie să ia în considerație faptul că sunt câteva segmente de dreapta, care pot fi în continuare parteneri. În politică nu trebuie să porți supărare. Da, apreciem ceea ce am avut până acuma cu partenerii din PAS, dar asta nu înseamnă că nu se poate merge la o comunicare absolut colegială. ” Europa Liberă: Pentru cetățenii cu drept de vot din stânga Nistrului se va menține interesul de la scrutinul prezidențial și la scrutinul parlamentar, cum credeți?Chiril Moțpan: „Trebuie să fim corecți în raport cu toți cetățenii, diaspora să aibă șansa să-și exprime dreptul, dar și cetățenii din Transnistria, oricât ar părea de straniu, chiar având în vedere că acolo se cumpără votul și o știm. Dar câteva sute de mii au cetățenia RM! Iată o dilemă în fața căreia ne bâlbâim. Cum procedăm? Va trebui să respectăm dreptul internațional în această privință și să acceptăm că, chiar dacă sunt niște lucruri care nu ne plac, dar sunt în conformitate cu legea, cu dreptul internațional, să le acceptăm, să le respectăm.”Europa Liberă: Dle deputat, ce cunoașteți Dvs. despre cazul cetățeanului ucrainean răpit de pe teritoriul R. Moldova? De ce vă pun această întrebare? Pentru că liderul socialiștilor, fostul președinte Dodon, a spus că președinta Sandu nu ar fi interesată de...Chiril Moțpan: „Elucidarea acestui caz.” Europa Liberă: Nu numai de elucidare, dar, mai degrabă, ar trebui ca acest parlament să-și mai ducă mandatul, pentru că anume în forul legislativ se va spune mai mult despre acest caz.Chiril Moțpan: „Eu nu o să sar înaintea calului, doar o să vă spun că colegul meu, Vasile Năstase, este președintele acestei comisii. Chiar azi am discutat și, în comun, am elaborat niște planuri, inclusiv pe segmentul de securitate. Eu sunt responsabil în cadrul formațiunii platforma DA de segmentul de securitate, tot ce include securitatea statului. Și acest caz ținea și de competența structurilor de drept și de securitate a statului. Dacă se poate întâmpla o asemenea harababură în plină zi și în plină stradă, atunci eu am tare multe obiecții față de instituțiile statului: SIS, MAI, dar și alte instituții care supraveghează acest proces. Ce s-a întâmplat, noi, aproximativ, cunoaștem, dar zicea, nu voi sări înaintea calului și voi aștepta. Și vă rog și pe Dvs. să așteptăm să se pronunțe comisia. Se lucrează, inclusiv, facem încercări de a avea o deplasare, o întrevedere cu colegii noștri din rada ucraineană, ca să analiză, și acolo, sub toate aspectele, acest caz.”Europa Liberă: Până la urmă, domină aspectele politice sau legale?Chiril Moțpan: „E vorba de banditism. Ceea ce s-a întâmplat este un act banditesc. Dacă cineva a urmărit interese politice, este un criminal. Dar s-ar putea să fie, mai degrabă, ipoteza asta, că sunt niște reglări de conturi între diferite grupări. Și nu cred că acest caz, nesemnificativ, în principiu, are legătură cu vreun partid politic de dreapta. Cazul acesta este grav – nu mă deranjează atât soarta dlui Ceaus, pentru că am înțeles că era fugar aici, la noi, și era dat în căutare pentru acte de corupție, dar sub aspectul securității statului, însă, este unul strigător la cer. Eu cunosc mai multe detalii, îmi pare rău că nu pot să le spun aici.”Europa Liberă: Dar măcar cunoașteți unde este el acum?Chiril Moțpan: „Unde este nu pot să spun, dar cam ce forțe au fost implicate, sunt niște lucruri cunoscute deja. Dar categoric nu cred că aici este implicată Maia Sandu.” Europa Liberă: Aceasta ar putea să influiențeze cooperarea bună dintre Chișinău și Kiev? Chiril Moțpan: „Nu. O să fie depășit acest caz. La nivel nivel de instituții de stat, cooperarea va continua ca întotdeauna. Este un caz care poate doar șifonează un pic imaginea R. Moldova, ca stat independent, care își poate asigura securitatea granițelor, care își poate asigura cetățenii de eventualitatea unor asemenea răpiri. Avem suficiente răpiri, mai importante, de exemplu, pentru mine, a cetățenilor R. Moldova de către transnistreni. Acest este un subiect pe care am insistat și voi insista să-l discutăm în continuare la CSS, pentru că se cam fuge de la subiectul acesta. Apropo, ieri am avut ședința Comisiei securitate. Au fost invitați toți șefii instituțiilor de drept, SIS, MAI, Ministerul Apărării, Biroul de reintegrare (nu știu cu ce se mai ocupă și acesta și, în genere, pentru ce cheltuim acolo) să facă un raport. Sigur că n-au dat nicio informație secretă ca să fi fost necesară declararea acestei ședințe închisă sau audierea lor în regim închis. Am solicitat din start ca ședința de ieri a Comisiei de securitate națională să se desfășoare deschis, online, ca lumea să fie informată ce se întâmplă în R. Moldova sau ce face R. Moldova pentru a-și securiza cetățenii, țara, hotarele, în situația când avem conflictul ăsta care geme la hotarele Rusiei și Ucrainei.”Europa Liberă: Sergiu Sîrbu a susținut un briefing ieri și a vorbit. Chiril Moțpan: „Sergiu Sîrbu și-a asumat responsabilitatea să zică că totul e OK, dar din punctul meu de vedere nu este chiar OK. Cetățenii trebuie să cunoască ce se întâmplă în R.Moldova. Nu sunt informații extrem de secrete, importante, pe care să nu le cunoască cetățeanul. Pentru că ce se întâmplă acuma la hotarele dintre Rusia și Ucraina și ceea ce fierbe – dar cu siguranță fierbe! – și în Transnistria, ne afectează pe toți. De aceea parlamentul, instituțiile statului, trebuie să aibă o altă abordare. Și apropo, mai fac o remarcă la subiectul acesta, nu știu cine a propus acuma ca să fie secretizată audierea acestor șefi ai instituțiilor: același lucru s-a întâmplat și atunci când eu investigam cazul cetățenilor turci, răpiți. Nu a fost, categoric, nicio necesitate, niciun argument plauzibil că acea ședință trebuia să aibă loc în formatul acesta închis, așa cum s-a produs. Eu, fiind tinerel în funcție, am acceptat, că,uite, o să aflăm niște lucruri trăsnet! Nimic absolut! A fost o șmecherie a SIS-ului și eu pot să laud, pe deoparte SIS, pentru anumite activități pe care le cunosc, le apreciez, dar în același timp niciodată nu mă voi ascunde după deget să zic: pentru că nu știu ce face el acolo, hai să nu-l criticăm, că-i de-al nostru. Nu mai trece treaba asta, ajunge!”Europa Liberă: Adevărul e că într-o democrație veritabilă deputații ar trebui să aibă mai multe răspunsuri decât întrebări.Chiril Moțpan: „De aceea și am vrea foarte mult ca viitorul parlament să aibă, totuși, o altă configurație. Un parlament demn, o nouă elită în legislativul RM ar schimba mult în țara aceasta. Mai întâi de toate, abordarea problemelor esențiale, de primă necesitate, în țara asta. Se va pune capăt sau nu corupției? Nu cred. Corupția este un element care ne urmărește toată viața, dar sigur că se va pune capăt multor scheme, care devalorizează, în genere, ideea de țară democratică. Eu nu știu ce suntem noi... Mai degrabă că avem foarte multe probleme în față... Haideți împreună să punem umărul la renovarea, dar el se va întâmpla, lucrul acesta, la renovarea actualului parlament și promovarea unor oameni cu adevărat interesați de binele țării.”