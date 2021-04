Alexandru Slusari | Numirea de către PSRM- Șor a lui Boris Lupașcu în funcția de judecător la Curtea Constituțională este o decizie absolut halucinantă

21:15

Deputatul Platformei DA, Liviu Vovc, a înregistrat un proiect de lege privind modificarea ce prevede diminuarea vârstei de pensionare pentru personalul medical care a muncit pe perioada stării de urgență în sănătate publică. Se propune ca perioada de calcul pentru diminuarea vârstei de pensionare și majorarea stagiului de cotizare va fie începând cu data de ...