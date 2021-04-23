Президент: вакцинации «по знакомству» не будет

Новости Приднестровья, 23 aprilie 2021 13:40

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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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Анонс мероприятий на 27 марта Новости Приднестровья
16:00
Решение Оперштаба от 25 марта 2021 года Новости Приднестровья
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, от 23 марта 2021 года № 79, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению...
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Президент РФ сделал прививку от COVID-19 Новости Приднестровья
Президент России Владимир Путин во вторник вакцинировался от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс». «Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», - сказал представитель Кремля. Накануне Путин сообщил, что во вторник планирует привиться от коронавируса. На совещании по вопросу наращивания вакцин от коронавируса и ходу вакцинации населения РФ он подчеркнул, что прививка – это личное и добровольное решение кажд...
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