Президент: вакцинации «по знакомству» не будет

10:40

Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, от 23 марта 2021 года № 79, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению...