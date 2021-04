Proiectul de anulare a așa-zisei ”Legi a miliardului”, votat în lectura a doua de majoritatea parlamentară PSRM-Șor

20:45

Republica Moldova va beneficia sâmbătă de două loturi de vaccin sub formă de donaţie. Primul şi cel mai important este în volum de 130 de mii de doze de Astra Zeneca, oferit generos de Guvernul României, ce vine prin mecanismul european de protecţie civilă. Tot mâine, pe Aeroportul Chişinău se așteaptă un avion cu 48 ...The post Republica Moldova va primi sâmbătă 178 mii de doze de vaccin anti-COVID first appeared on Radio Orhei.