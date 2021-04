Covid 19: Egiptul va produce 40 de milioane de doze de vaccin Sputnik V pe an

12:10

Liderul socialiștilor, Igor Dodon, și-a asumat public aducerea vaccinurilor Sputnik V în Moldova, invocând relațiile speciale pe care le are cu administrația de la Kremlin. În ultimele două luni, am numărat cel puțin cinci declarații în care fostul șef de stat a spus că serurile de imunizare iată-iată ajung la Chișinău. De la promisiunile de „cel târziu săptămâna viitoare“, făcute la începutul lunii martie, am ajuns cu „în zilele următoare“ deja pe final de aprilie.