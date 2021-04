Cavcaliuc e învinuit de huliganism comis de două sau mai multe persoane și chemare la săvârșirea actelor de violență

20:00

Cu ocazia Zilei Pământului, marcată în fiecare an pe 22 aprilie, actriţa Sigourney Weaver a anunţat noul serial documentar ''Secret of the Whales'', care va fi lansat azi de National Geographic. Sigourney Weaver, care narează acest documentar produs de James Cameron, a asigurat că a fost o plăcere să colaboreze din nou cu celebrul cineast.