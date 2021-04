Recomandările ANSA în legătura cu sărbătorile de Paşti

10:30

Visul pe care l-au avut mai multe generaţii de antreprenori din IT din România a devenit astăzi realitate odată cu listarea UiPath, cel mai valoros produs al industriei de IT din România, pe cea mai puternică bursă din lume, cea din New York. Românul Daniel Dines, cofondator şi CEO al UiPath, acum un gigant evaluat la zeci de miliarde de dolari, a dat în urmă cu puţin timp semnalul debutului zilei de tranzacţionare şi a intrării companiei sale la cota bursei, scrie Ziarul Financiar. Compania a...