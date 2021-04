Învârtita Liliei, cu nuci și cacao

15:50

La sfârșitul lunii mai, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a anunțat despre începerea și celei de-a II-a etape de vaccinare. În această categorie sunt incluse persoanele cu vârsta de peste 60 ani, persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-60 ani care au comorbidități pentru care infecția COVID-19 prezintă un risc sporit a formelor grave și […] The post Etapa a doua de vaccinare. Cum are loc? Explicăm appeared first on Moldova.org.