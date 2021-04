Gheorghe Cavcaliuc, bănuit în dosarul „verde de briliant”. Liderul PACE a fost audiat astăzi de către procurori

18:15

Compania Samsung continuă să mă uimească în fiecare an cu produse despre care merită să vorbim și pe care să le admirăm, întrucât tehnologiile viitorului iată, iată deja sunt accesibile azi. Am avut ocazia să particip pe 15 aprilie la evenimentul de lansare a noului televizor Samsung Neo QLED, dar și a altor produse inovative. În acest articol, o să descriu impresiile cu care am rămas după încheierea prezentării noilor produse și cum ele ne vor ajuta să devenim și mai flexibili în rutina noastră. Articolul (foto) Fii martor cum Samsung creează viitorul. Care sunt impresiile lui Alex Lebedev despre lansarea noilor produse inovative ale companiei coreene apare prima dată în #diez.