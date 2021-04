Politico: UE se pregăteşte să dea în judecată AstraZeneca

21:00

O zi la săniuș s-a lăsat cu zile întregi de durere pentru un adolescent din satul Hiliuți, raionul Rîșcani. De mai bine de trei ani, Maxim Rușciuc, în vârstă de 16 ani, nu-și simte o mână, iar după o perioadă îndelungă de deznădejde, o rază de speranță a apărut și pe strada lui. Pentru a se face bine, băiatul are nevoie de 30 de mii de euro pentru a fi supus unor intervenții chirurgicale, bani pe care familia sa nu-i are.