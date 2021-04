Liceu din Glodeni, conferinţă dedicată împlinirii a 103 ani de la Unirea Basarabiei cu România

16:20

Peste 3400 de producători agricoli din Republica au solicitat ajutor sub formă de motorină din partea României. Anunțul a fost făcut de Ministerul Agriculturii de la Chișinău și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, care au finalizat procedura de evaluare a cererilor în acest sens. Astfel, au fost evaluate 3 502 cereri de solicitare a ajutorului umanitar sub formă de motorină, recepționate în perioada 16 martie - 5 aprilie curent, de la 3 430 producători agricoli unici. Cele mai multe solicitări de ajutor umanitar au fost depuse de producătorii agricoli din raioanele: Cahul – 232 cereri, Comrat – 177 cereri, Căușeni – 176 cereri, Orhei – 164 cereri, Ștefan-Vodă - 152 cereri. Conform datelor preliminare, producătorii agricoli au declarat că, în anul trecut, au fost afectate de seceta circa 475 mii ha de teren agricol, cel mai mult fiind afectate terenurile cultivate cu porumb – 49,3% (234,4 mii ha), floarea soarelui – 45,9% (218,0 mii ha) și alte culturi (soia – 7,7 mii ha, sorg – 7,3 mii ha, sfecla de zahăr- 2,9 mii ha, mazărea -2,7 mii ha, etc.). Până în prezent AIPA a examinat circa 98 la sută din totalul dosarelor recepționat. Totodată, 7 dosare au fost respinse, deoarece nu au fost întrunite criteriile de eligibilitate, Datele preliminare arată că, după aplicarea coeficientului de categorisire a producătorilor agricoli, suprafața de teren eligibilă, constituie circa 325 mii ha. Cuantumul mediu cantitativ per hectar de motorină ar constitui circa 18,46 litri. Mărimea ajutorului per hectar de teren arabil afectat se calculează în baza cantității totale de motorină disponibilă, raportată la suprafața totală eligibilă. Amintim că România a donat 6000 de tone de motorină producătorilor agricoli din Republica Moldova, care au fost afectați de seceta din anul trecut. Ajutorul face parte din noul pachet de sprijin oferit de România pentru cetățenii Republicii Moldova, care a fost anunțat de președintele Klaus Iohannis la sfârșitul anului trecut, în cadrul vizitei la Chișinău. Articolul Producătorii agricoli din R. Moldova, peste 3500 de solicitări pentru a primi ajutor sub formă de motorină din partea României apare prima dată în InfoPrut.