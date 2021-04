Lumina Sfântă de la Ierusalim va ajunge la credincioşii din Republica Moldova

13:20

Regina Elisabeta a II-a împlinește, miercuri, 95 de ani. Evenimentul din acest an este unul privat, fiind marcat de moartea prinţului Philip în urmă cu două săptămâni. În acest an, nu vor fi sărbători publice, deoarece regia continuă să respecte două săptămâni de doliu până vineri, conform Digi24.ro. Nici o fotografie privind aniversarea din acest an