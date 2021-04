Primăria Chișinău a aprobat o nouă rută de troleibuz, care va circula pe strada Albișoara

18:50

Regina Elisabeta a II-a, primul mesaj după funeralii: „Continuăm să ne amintim că Philip a avut un impact extraordinar” Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a mulțumit celor care i-au transmis mesaje de susținere după moartea soţului ei, prinţul Philip, dar și celor care i-au făcut urări cu ocazia zilei de naștere, transmite Digi24. „Familia mea şi cu mine am dori să vă mulţumim tuturor pentru sprijinul şi bunătatea pe care ni le-aţi arătat în ultimele zile. Am fost profund emoţionaţi şi co...