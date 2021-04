În ajunul Zilei Pământului, Sigourney Weaver anunță noul documentar ''Secret of the Whales''

Cu ocazia Zilei Pământului, marcată în fiecare an pe 22 aprilie, actrița Sigourney Weaver a anunțat noul serial documentar ''Secret of the Whales'', care va fi lansat joi de postul National Geographic, relatează miercuri EFE, preluat de Agerpres,

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Radio Chisinau