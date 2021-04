Finanțarea pentru investiții în economia verde, disponibilă prin intermediul MAIB

16:10

Grupul american Amazon.com Inc va introduce miercuri o tehnologie biometrică pentru magazinele Whole Foods din jurul oraşului Seattle, unde cumpărătorii vor putea plăti pentru produsele achiziţionate prin simpla scanare a palmei. Amazon utilizează deja această tehnologie în magazinele sale tradiţionale Go şi Books în lanţul de magazine alimentare Whole Foods, pe care l-a achiziţionat în […]