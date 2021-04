Un grup de constituționaliști au declarat că CC și-a depășit atribuția atunci când a emis avizul cu privire la dizolvarea Parlamentului

15:10

Cei doi au discutat diverse chestiuni cu privire la dezvoltarea parteneriatului strategic dintre țările noastre.„În mod separat, am abordat subiectul privind continuarea combaterii pandemiei, am subliniat importanța deosebită a ajutorului umanitar oferit de conducerea Rusiei – lotul de vaccinuri Sputnik-V, care va fi furnizat în Moldova în timpul apropiat.De asemenea, am reiterat disponibilitatea părții moldovenești de a achiziționa suplimentar un lot important de vaccinuri, în condiții comerciale”, a precizat Dodon.