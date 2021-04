VIDEO // Momentul reținerii celor doi suspecți care ar fi implicați în explozia de pe 16 aprilie din sectorul Buiucani al capitalei

09:30

Regina Elisabeta a II-a împlinește, miercuri, 95 de ani. Evenimentul din acest an este unul privat, fiind marcat de moartea prinţului Philip în data de 9 aprilie, la vârsta de 99 de ani. În acest an, nu vor fi sărbători publice, deoarece regia continuă să respecte două săptămâni de doliu până vineri, scrie BBC. Nici [...] Articolul Elisabeta a II-a împlinește miercuri 95 de ani, la câteva zile după moartea soțului ei. De ce are Regina Marii Britanii două aniversări apare prima dată în Telegraph Moldova.