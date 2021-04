Trei vehicule s-au tamponat într-o intersecție de la Botanica. Un troleibuz, implicat în accident

19:40

Şi iată că am ajuns în ziua de 20 aprilie 2021, ziua în care s-a programat evenimentul online de anunţare şi premiere a câştigătorilor concursului Maşina Anului 2021 în lume (World Car of the Year). Cei 93 de jurnaliști auto internaționali care formează juriul au oferit marele premiu modelului Volkswagen ID.4! Acesta s-a luptat în … Articolul Maşina Anului 2021 în lume a fost aleasă. Cărei companii aparține apare prima dată în ZUGO.