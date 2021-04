Morbiditatea din cauza COVID-19 a scăzut în rândul lucrătorilor medicali

05:20

Banca Națională a Moldovei (BNM) va dispune de o soluție IT de ultimă generație, care va veni în sprijinul eforturilor de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (AML/CFT). Această soluție avansată va susține și monitorizarea eventualelor modificări în acționariatul băncilor. Soluția IT, care reprezintă o premieră pentru regiune, va fi implementată cu […]