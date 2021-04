Ce nu trebuie să faci niciodată după ce ai mâncat

07:00

Au trecut 13 ani de la apariția acestei cărți. După ce, recent, am recitit-o, am trecut printr-un duș rece, re-lecturarea volumului fiind o îndeletnicire traumatizantă. De ce? Fiindcă mizeriile împotriva cărora luptam în anii 1997-2000 nu au dispărut, dimpotrivă, unele s-au aprofundat și au devenit și mai insuportabile. Pus în fața acestei realități, nu pot să nu mă întreb: care a fost, așadar, sensul trudei mele, a zbuciumului, a nopților nedormite, petrecute la masa de scris? Altfel spus, de ce am coborât în groapa cu lei? Cu ce am contribuit eu, ca jurnalist, la transformarea acestei lumi, dacă sub fiecare editorial scris în acești ani, schimbând numai numele actorilor politici, pot pune cu certitudine, data de astăzi?