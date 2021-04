Deputat în primul Parlament de la Chișinău: Moldovenii sunt români cu acte în regulă

20:10

Republica Moldova se aliniază la standardele paneuropene privind gestionarea durabilă a pădurilor în Europa, după ce a participat la conferința ministerială FOREST EUROPE privind protecţia pădurilor în Europa, cu genericul „Viitorul pe care îl dorim: pădurile de care avem nevoie”, organizată la Bratislava, Slovacia, notează TVR Moldova. În cadrul evenimentului organizat online în perioada 14-15 aprilie, R. Moldova împreună cu alte 44 de state şi-au confirmat disponibilitatea canalizării eforturilor comune în realizarea obiectivelor paneuropene de a promova cadrul strategic şi acţiunile orientate spre gestionarea durabilă a pădurilor în Europa, în următorii patru ani. În acest sens, statele au semnat două acte: Rezoluţia ministerială din Bratislava privind adaptarea pădurilor europene la schimbarile climatice; Declaraţia miniştrilor „The Future We Want: The Forests We Need”. Părţile semnatare şi-au asumat responsabilitatea de a realiza gestionarea durabilă a pădurilor şi de a promova Obiectivele de Dezvoltare Durabilă incluse în Agenda 2030. Potrivit Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului de la Chișinău, pe agenda întrunirii au fost incluse prezentarea unor soluţii pentru identificarea noilor politici eficiente de adaptare la schimbările climatice. Un grup de experţi nominalizaţi de statele semnatare şi de Uniunea Europeană au dezvoltat un set de recomandări politice pentru integrarea măsurilor de adaptare în gestionarea durabilă a pădurilor, în cadrul a două paneluri tematice: Adaptarea pădurilor la schimbările climatice și Gestionarea durabilă a pădurilor – răspunsul nostru comun la conceptul dezvoltare durabilă. Articolul Republica Moldova, standarde europene privind gestionarea pădurilor apare prima dată în InfoPrut.