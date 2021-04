Guvernatorul BNM și președintele CC au obținut venituri fabuloase în 2020 | VIDEO

20:50

Tânăra care a scăpat ca prin minune, după ce avionul în care se afla s-a prăbușit în apropiere de Vadul lui Vodă, este o angajată a unei companii imobiliare. Aceasta are 30 de ani și este pasionată de sporturi extreme, spun colegii. Deși, refuză să discute cu presa, reporterii noștri au reușit s-o identifice. Pilotul, de 63 de ani, are o experiență bogată în domeniu și, este pentru prima dată când a fost implicat într-un accident de avion, spune șeful său. Ambii pacienți sunt internați la urgența din capitală și sunt în afara pericolului, spun medicii.