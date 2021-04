Canadianul Patrick Marleau scrie istorie in liga nord-americana de hochei. Canadianul a jucat aseara in partida cu numarul 1768 in NHL - VIDEO

Canadianul Patrick Marleau scrie istorie in liga nord-americana de hochei. Canadianul a jucat aseara in partida cu numarul 1768 in NHL - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md