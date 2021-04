Regata Imobiliare a comandat un studiu de piață despre achiziția de locuințe. Ceslav Ciuhrii: Pregătim proiectele noastre de viitor

11:20

Eștipasionat de IT, tehnologii, finanțe sau ai o soluție inovatoare și nu știi cums-o dezvolți? Până în data de 20 aprilie te poți înscrie la Hackathonul FinTechși genera soluții practice pentru dezvoltarea domeniului financiar. Timp de 3zile, împreună cu viitori ingineri IT, programatori specializați și altepersoane interesate de industria TIC, sub îndrumarea experților din domeniu,vei contribui la procesul de digitalizare a serviciilor din sferafinanciar-bancară.