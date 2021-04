Deputat: În Președinție sunt mai multe persoane care nu sunt angajați ai acestei instituții, dar care primesc mii de euro de peste hotare

21:30

“Instituția prezidențială a trecut sub controlul extern și este pericol mare. În regiune poate izbucni un conflict mare. Vedeți ce se întâmplă în Ucraina. Mă tem să nu ne atragă Maia Sandu în război regional. Când fac aceste declarații, le fac cu cunoștință de cauză. Unica ce o oprește pe Maia Sandu să nu facă ceea ce vrea să facă Zeleneski, este că nu are control asupra Parlamentului și Guvernului. Noi am putea dezgheța conflictele regionale sub dictatura unor experți externi”, a declarat Dodon.