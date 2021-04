Salvatorii din Orhei au salvat o persoană de pe o macara de la înălțimea de 30 metri

16:45

Un copil de nici 2 anișori, din Orhei necesită tratament costisitor pentru a putea merge în continuare. Potrivit anunțului postat pe un site de binefacere acesta a fost diagnosticat cu amotrofie musculară spinală gr. III. Unica modalitate de ai păstra capacitatea de a merge este administrarea medicamentului Spinraza. Cele 6 injecții costă 450 mii euro