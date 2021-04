Au renunțat la visul străinătății și au revenit acasă; Povestea motivațională a unor tineri din Republica Moldova

21:20

Brazilia: Majoritatea pacienților cu Covid ajunși la ATI au acum sub 40 de ani Majoritatea pacienților cu Covid ajunși la ATI în Brazilia au acum sub 40 de ani. Experții cred că varianta braziliană a virusului afectează mai mult tinerii, dar nu pot explica acest fenomen. Statistica aparține Asociației Braziliene pentru Terapie Intensivă, dar nimeni nu știe exact de ce varianta P1 (cunoscută sub numele de Tulpina Braziliană) afectează într-o măsură mai mare persoanele mai tinere. Experții nu exlu...