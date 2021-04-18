Итоги недели: Концепция нацбезопасности, вакцинация населения
Новости Приднестровья, 18 aprilie 2021 16:20
Читайте также в обзоре: Президент провел ряд важных совещаний; объединение местных советов в единую ассоциацию; подготовка к ближайшим праздникам
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16:20
Читайте также в обзоре: Президент провел ряд важных совещаний; объединение местных советов в единую ассоциацию; подготовка к ближайшим праздникам
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10:30
За минувшие сутки заболели 262 человека, умерли 7 пациентов COVID-госпиталей
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12:10
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
12 aprilie 2021
17:00
Игра прошла в рамках третьего тура чемпионата Приднестровья по мини-футболу в лиге «В»
12:50
Как отмечалось на заседании Оперштаба при Президенте, иммунитет вырабатывается у привитых граждан уже после первой дозы вакцины
11 aprilie 2021
17:50
Мероприятия, посвящённые 77-й годовщине освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков: Тирасполь, Спортивная площадка Екатерининского парка 11:00 Торжественное открытие выставки (в режиме телепрезентации) в рамках 60-летия со дня первого полёта в космос Ю.А. Гагарина и 77-й годовщины освобождения Тирасполя. Спецгашение нового почтового выпуска марки, посвященной 60-летию полёта Ю.А. Гагарина Тирасполь, выставочная аудитория Екатерининского парка 12:00-13:00 Реализация нового почтового...
9 aprilie 2021
18:20
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
5 aprilie 2021
16:20
Днём воздух прогреется до +15°С
31 martie 2021
10:40
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, от 23 марта 2021 года № 79, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению...
28 martie 2021
13:40
Ирландия вводит «отельный карантин» для туристов, а власти штата Нью-Йорк первыми в США ввели цифровые «сертификаты» для тех, кто провакцинировался
27 martie 2021
16:10
Лётчику-космонавту, Герою Советского Союза было всего 34 года
26 martie 2021
16:00
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, от 23 марта 2021 года № 79, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению...
25 martie 2021
24 martie 2021
19:40
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
23 martie 2021
22:00
Президент России Владимир Путин во вторник вакцинировался от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс». «Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», - сказал представитель Кремля. Накануне Путин сообщил, что во вторник планирует привиться от коронавируса. На совещании по вопросу наращивания вакцин от коронавируса и ходу вакцинации населения РФ он подчеркнул, что прививка – это личное и добровольное решение кажд...
22 martie 2021
12:10
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
21 martie 2021
18:20
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
19 martie 2021
15:00
Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 31 января 2020 года № 32 «О превентивных мерах по недопущению распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики коронавирусной инфекции» с изменениями, внесенными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 1 июля 2020 года № 224, Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инф...
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Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.