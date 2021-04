Pe banii noștri: *Anticipate! (*cu termeni și condiții aplicate)

18:30

În această săptămâna am avut ziua glumeață de 1 aprilie. Astfel, politicienii noștri au folosit pe deplin prilejul de a scuza orice declarație tâmpită cu „am glumit, e 1 aprilie, haha”. Din păcate, mulți din ei au fost prea serioși. Luni, 29 martie Dacă sunteți printre puținii oameni care sperau că în sfârșit o să aflăm care va fi deznodământul crizei politice, va trebui totuși să mai […] The post Pe banii noștri: Săptămâna s-a terminat cu bătaie appeared first on Moldova.org.