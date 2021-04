Daca planificati o vacanta in Grecia in viitorul apropiat, trebuie sa stiti ca de luni, regimul de carantina la intrarea in tara va fi scos - VIDEO

Daca planificati o vacanta in Grecia in viitorul apropiat, trebuie sa stiti ca de luni, regimul de carantina la intrarea in tara va fi scos - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md