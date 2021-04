Preşedintele Maia Sandu a expediat Parlamentului o iniţiativă legislativă ce se referă la tarifele la gazele naturale

20:30

Mai mulți locuitori ai comunei Măcărești din raionul Ungheni au ieșit în mod organizat la lucrări de salubrizare a localității. Au curățat și au măturat ulițele, au astupat gropile apărute în timpul iernii și cele rămase după instalarea sistemului de apeduct. Oamenii au venit cu inițiativa și forța de muncă, iar primăria – cu echipamentul