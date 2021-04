Numărul copiilor înscrişi la grădiniţă în 2020 s-a diminuat cu 10,4%

17:15

Trei tinere cu vârstele de 14 ani vor compărea pe banca acuzaților pentru huliganism, după ce recent, împreună cu alte două prietene, ar fi bătut și umilit o adolescentă de 16 ani.Cazul a avut loc în seara zilei de 5 februarie 2021, în spatele unui centru comercial din sectorul Ciocana, când cinci fete au bătut ...The post Finalitate în cazul adolescentei bătute la Ciocana: trei tinere trimise în judecată, iar pentru complicele lor minore vor răspunde părinții first appeared on Radio Orhei.