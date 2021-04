Coronavirus: 27 de decese raportate în ultimele 24 de ore

16:20

Găgăuzia a returnat întregul lot de vaccin AstraZeneca Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. FILE PHOTO: A vial of the AstraZeneca COVID-19 vaccine is seen at the general practice of ... Post-ul Găgăuzia a returnat Ministerului Sănătății lotul de vaccin AstraZeneca apare prima dată în Unica.md.