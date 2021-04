Radio Moldova va inaugura un studio în memoria jurnalistului Alexei Revenco

17:30

Se apropie sărbătorile de Paște și pentru că opțiunea de a merge la magazin după pască sau cozonac e un lux, mai multe localuri din Capitală și nu doar au venit cu oferte speciale. De la livrări de pască și până la un meniu complet pentru masa de Paște, localurile au aranjat totul în modul în care să te poți bucura din plin de sărbătoare. Prin urmare, am decis să te ajutăm cu o listă de localuri care fac livrări pentru masa de Paște. Articolul Best of: lista localurilor din Chișinău care vă livrează pască și cozonac pentru masa de Paște apare prima dată în #diez.