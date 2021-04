/FOTO/ Cele 132 de mii de doze de vaccin împotriva COVID-19, donate de România, au pornit spre Chișinău

17:30

Concernul chinez Geely Auto Group introduce primul produs al noului brand Zeekr (Ji Ke în chineză), al patrulea din portofoliul său care este dedicat pentru electromobile. Şi dacă sub marca Maple se oferă maşini electrice relativ simple și accesibile, sub Lifan aceleași mașini, însă pentru parcuri corporative, iar sub Geometry maşini cu valoare şi tehnologie de talie […]