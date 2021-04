Chiar și trei doze de vaccin. Ce zic Pfizer și Moderna despre această posibilitate

15:00

Autoritățile R. Moldova au venit ieri cu o primă serie de restricții în cadrul stării de urgență decretate „de urgență" pe 31 martie de către 52 de deputați socialiști și din Partidul Șor. Prima dispoziție a Comisiei Situații Excepționale a stârnit mai multă confuzie decât „asigurare" că lucrurile sunt sub control, iar poate cele mai […]