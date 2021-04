Declarație: „Primarul din satul Colonița își acordă singură sie un premiu de 43.241 lei”

09:10

Irina Vlah, Guvernatorul Găgăuziei, a participat la evenimentul dedicat deschiderii filialei academiei internaționale IT în municipiul Comrat, informează PROVINCIAL. Proiectul e realizat de compania IT Step Academy cu suportul Direcției elvețiene pentru dezvoltare și cooperare Helveats Swiss Incooperation. Obiectivul academiei IT e de a oferi copiilor și tinerilor oportunitatea de a învăța bazele programării, dar […] Post-ul Eveniment dedicat deschiderii filialei academiei internaționale IT în mun.Comrat apare prima dată în Provincial.