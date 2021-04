AUR: Programul de reunificare cu Basarabia nu este apanajul unui partid politic, ar trebui să fie un obiectiv național pe care să-l susțină toate partidele și slujit de la toate nivelurile de decizie politică

07:10

Lipsa unei activitati sau plictiseala ne pot imbolnavi pe termen lung. Cei afectati de sindromul Boreout au impresia ca sunt extrem de ocupati. Pare absurd, dar nu este.De regula, ziua fiecaruia este plina de activitati: de la programul normal de lucru, la sedinte, intalniri cu prietenii, cumparaturi si sport. Cei cu copii sunt chiar mai ocupati: lectii, activitati recreative cu cei mici, ingrijire si multe altele. Insa primavara aceasta tocmai experimentam o decelerare. Home Office, poate un volum de munca redus, canapea in locul iesirilor in oras, yoga in locul salii de fitness, convorbiri telefonice cu familia si prietenii in locul intalnirilor. Avem ceva mai mult timp liber pentru noi insine, avem ocazia sa ne tragem putin sufletul si sa reflectam.