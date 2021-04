Deputat: „Va ploua cu legi cu impact bugetar major, fără avizul MinFin sau în complicitate cu guvernul demisionar”

15:10

Tot mai multe artiste de la noi îşi deschid studiouri vocale. Astfel, interpreta şi profesoara de canto Olia Tira, pe social media, a anunţat că a lansat un spațiu creativ – „ The Power of the Voice with Olia Tira”, informează CURENTUL. „A sosit momentul în care sunt pregătită, în mod conștient, să vă împărtășesc […]