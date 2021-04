CUC a cerut eliberarea imediată a cetățenilor răpiți la Camenca

12:00

Michael Gahler, membru al Parlamentului European, susține că cerințele constituționale pentru dizolvarea parlamentului R.Moldova au fost îndeplinite, iar statul are nevoie de alegeri anticipate rapide. „Blocada politică din Moldova necesită alegeri rapide. Cerințele constituționale pentru dizolvarea parlamentului au fost îndeplinite. Există un sprijin public masiv pentru încetarea blocajului politic. Moldova are nevoie de un nou […] Articolul Oficial european: Cerințele constituționale pentru dizolvarea parlamentului au fost îndeplinite. Moldova are nevoie de un nou început apare prima dată în SafeNews.