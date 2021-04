UNICEF donează camere video pentru învățământul online din R. Moldova

19:50

Cantina Socială Mobilă este un serviciu social dezvoltat de Diaconia deja de 8 ani. În contextul pandemiei, în acest serviciu 120 de bătrâni și oameni nevoiași beneficiază săptămânal de prânzuri calde complexe la domiciliu. Ei sunt foști profesori, lucrători medicali care toată viața au muncit cu dedicație, iar acum au nevoie de ajutorul nostru. Doamna Stepanida are 91 de ani și este unul dintre cei 120 beneficiari ai proiectului cantinei sociale mobile „Aproape de Aproapele”, organizat de Asociația Diaconia. Fost asistent medical, femeia are 91 de ani și își trăiește bătrânețea în singurătate și izolare. Optimismul ei este unul molipsitor: chiar și de după mască, de la telefon transmite o energie pe care nu ai cum să nu o păstrezi pentru restul zilei, se arată într-un comunicat de presă al Asociației Diaconia. Povestea ei e una desprinsă parcă din romanele celebre, cu întâmplări greu de imaginat cum le-ar putea depăși un om simplu, dar imediat ce îi auzi vocea, pur și simplu rămâi emoționat, dornic să mai discuți cu ea. „Așa sunt eu de când mă știu. Am iubit mișcarea și modul de viață activ, poate pentru că toată viață mea am fost asistent medical. Am scris recent o carte, dar am tărăgănat cu publicarea. Știți de ce? Pentru că nu aveam un titlu potrivit. După multe cugetări, am numit-o simplu: „Aș muri dar nu am când”. Pentru că asta mă caracterizează! Mai am încă multe de făcut! Sunt originară de la sudul Moldovei. M-am născut într-o familie cu 7 copii. Mereu mi-am dorit să fiu medic. De la vârsta de 17 ani, am fost moașă în 2 sate din apropierea satului de baștină. Zilnic, parcurgeam 3 km pe jos, pentru a ajuta tinerele mămici să-și aducă puiii pe lume. Apoi au urmat 6 ani de studii la Universitatea de Medicină. Și de atunci, timp de 50 de ani am activat în calitate de soră medicală în domeniul dermatologic. M-am căsătorit și am născut 2 copii gemeni. Copiii sunt mari, au și ei copiii lor, iar Toader (soțul) a murit acu’ 3 ani. Și de atunci am rămas în 2 – eu și Dumnezeu”, își spune povestea doamna Stepanida. Astăzi, femeia este la pensie și spune că are mai mult timp să scrie, doar că pensia este foarte mică și abia supraviețuiește de pe o lună pe alta. „Scriu poezii și povestiri trăite pe propria-mi piele, rezultate din experiențele de viață acumulate. Am o pensie mică de 2.000 lei care abia de îmi ajunge pentru serviciile comunale, nemaivorbind de produse alimentare. Încerc să supraviețuiesc cum pot. Nu mă dau bătută. Țin minte bine acel moment când cineva m-a sunat referitor la prânzul cald pe care urma să-l primesc. De atunci sunt fericită să am parte de atenția copiilor care îmi aduc mâncare. De fiecare dată, îi aștept cu sufletul la gură pentru a le mulțumi pentru ajutor și vorba bună primită la pachet cu masa caldă”, a spus bucuroasă bunicuța. Pe 24 aprilie, Diaconia anunță că va face colectă națională de produse alimentare neperisabile în rețelele de magazine: Kaufland, Metro Cash and Carry, Nr. 1, Velmart, Linella, Green Hills și în magazinele locale din 30 de orașe. Proiectul cantina socială mobilă „Aproape de Aproapele” este un model de manifestare a grijei față de aproapele prin intermediul căruia oamenii aflați la limita existenței, (bătrâni, persoane fără adăpost, etc.) primesc, zilnic, un prânz cald, grație implicării unei echipe de voluntari. Articolul Povestea de viață a unui fost cadru medical, beneficiar al Cantinei sociale mobile, serviciul Misiunii Sociale „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei apare prima dată în InfoPrut.