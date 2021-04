Polonia a declarat trei diplomați ruși persona non grata

12:50

Am ajuns s-o vedem și pe asta, că se vede. Și se vede bine. Dodon și socialiștii, care se îndârjesc de mai multă vreme s-o facă pe marii tuji în politica moldovenească, se tem de anticipate mai mult decât de COVID. A crezut cumva cineva că starea de urgență, instituită în grabă, pe 31 martie,...