Pușcaș spune că a așteptat ca CC să se situeze deasupra bătăliilor politice și să prezinte o opinie juridică

„Am menționat necesitatea continuării proiectelor de infrastructură menite să îmbunătățească calitatea vieții concetățenilor noștri din Comrat. Am vorbit și despre măsurile privind protecția socială a populației și susținerea agenților economici în condițiile de criză.În mod separat, am abordat subiectul privind măsurile de combatere a pandemiei COVID-19. Am fost unanimi în opinia privind necesitatea imunizării mai intensive a populației”, a precizat Dodon pe pagina sa de Facebook.