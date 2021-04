FOTO // Două persoane au decedat într-un accident teribil, la întrare în Ocnița

18:00

3,5 milioane de lei – atât s-a cheltuit anul trecut pentru procurarea a cinci automobile noi pentru misiunile diplomatice ale R. Moldova. Achizițiile au avut loc într-un an pandemic în care statul s-a pomenit într-o criză a sistemului de sănătate, iar Guvernul a inițiat chiar și o campanie de colectare a fondurilor sub formă de