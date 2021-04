Nu este sănătos să mănânci crude roșia și morcovul

05:40

Urzicile mai sînt denumite si plantele minune pentru numeroasele lor intrebuintari curative. Nu este nicio noutate ca au un efect astringent, expectorant, tonic, antiinflamator, dar si proprietati diuretice, fiind o sursa importanta de vitamina A, C, E, fier, calciu, fosfati si minerale. Urzicile au fost descoperite in Danemarca, in Epoca Bronzului. Au fost folosite pana tarziu in industria ...