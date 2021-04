Erdogan reacționează, după ce a fost numit dictator de premierul Italiei: „O indecenţă şi o vulgaritate totală”

16:00

Criză politică în România: Alianța USR PLUS nu îl mai susține pe Florin Câțu pentru funcția de prim-ministru Premierul României, Florin Câțu, nu mai are sprijinul politic al Alianței USR PLUS. Despre aceasta a anunțat vicepremierul Dan Barna, după ședința de criză din interiorul Alianței în urma demiterii ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu. „Este o decizie unilaterală, imatură politic, care ridică semne de întrebare asupra premierului Florin Cîțu de a conduce un Guvern. Am vrut să luăm deciz...