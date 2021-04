După o tentativă eșuată, membrii Guvernului s-au întrunit în ședință: Vlah și Nagacevschi, prezenți (LIVE)

13:40

Iulia Navalnîia, soţia lui Aleksei Navalnîi, principalul opozant al Kremlinului, şi-a vizitat marţi pentru prima oară soţul în închisoare, unde acesta ispăşeşte o pedeapsă de doi ani şi jumătate, şi a avertizat că este "foarte slab", transmit EFE și Agerpres. "Nu am văzut niciodată pe cineva atât de supt la faţă, însă nu are de […]