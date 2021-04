Băiatul de la Trifăuți a fost găsit viu și nevătămat!

08:20

Bancuri Ierarhia unei firme: Boss-ul — director general Boss-umflata — secretara LimBoss-ul — purtătorul de cuvânt ScârBoss-ul — contabilul-șef GheBoss-ul — muncitorul * − Iubitule…, tocmai am fost la baie… Am două liniuțe! − Și eu am fost… și… Da, știu…, pe WC semnalul este foarte slab! * Un bărbat aflat în izolare cu nevasta: − Dacă voi muri, să […] Post-ul Când Boss-umflata este secretara, iar ScârBoss-ul este contabil șef apare prima dată în Observatorul de Nord.