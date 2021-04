În clasele multietnice cu elevi romi se vor preda lecţii de toleranță și respect reciproc

09:15

The Walt Disney Company a anunţat că fostul internaţional David Beckham va fi protagonistul unui nou serial pregătit de platforma Disney+, intitulat "Save our quad", în care fostul jucător se va întoarce pe terenurile de fotbal din Londra unde s-a pregătit când era copil. Articolul David Beckham va fi protagonistul unui serial marca Disney, intitulat „Save or quad”. Ce rol va juca fostul fotbalist apare prima dată în #diez.